Княжевская: общественный центр появится на юго-западе Москвы

Новый общественный комплекс появится в районе Южное Бутово. Соответствующий градостроительный план земельного участка площадью 0,62 га выпустила Москомархитектура, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Максимальная площадь четырехэтажного общественного комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров. Землю вокруг него планируют озеленить и благоустроить. Для посетителей построят парковку, рассчитанную на большое количество машино-мест. Ожидается, что такое здание будет эстетически красивым и сделает жизнь москвичей еще более комфортной.

Постройка общественных центров в дальних районах столицы положительно сказывается как на жителях, так и гостях мегаполиса. Благодаря таким зданиям развивается местное сообщество. В них люди могут общаться, собираться на мероприятия. Также между ними происходит культурный обмен, добавила Княжевская.

Еще благодаря новым общественным центрам людям становится комфортнее жить. Появляются рабочие места, районы экономически развиваются.

Помимо этого, общественные комплексы привлекают внимание гостей и жителей столицы. Они разгружают центр Москвы, благодаря чему инфраструктура мегаполиса развивается равномерно, отметила Княжевская.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой появится на юго-западе Москвы. Он будет построен на неэффективно используемом земельном участке в Академическом районе в рамках программы комплексного развития территорий.