сегодня в 12:14

Ефимов: жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой появится на юго-западе Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что неэффективно используемый земельный участок в Академическом районе ждет масштабный редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале правительства столицы.

«На участке площадью 2,01 га на юго-западе столицы планируется построить современный жилой квартал, где появится 60 тыс. кв. м. различной недвижимости», — отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что площадка примыкает к улице Профсоюзной и находится около станции метро «Академическая». Инвестиции в реализацию данного проекта составят порядка 20 млрд рублей, в то время как ежегодный бюджетный эффект превысит 371 млн рублей. Редевелопмент участка позволит создать свыше 800 новых рабочих мест.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на площадке будут построены многоквартирные дома общей площадью 36 тыс. кв. м. Дополнят новый микрорайон общественно-деловые объекты площадью 24 тыс. «квадратов».

Речь идет об офисах, отделениях банков, торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах, а также гостинице на 135 номеров. Прилегающую территорию благоустроят. Кроме того, там проложат улично-дорожную сеть, оборудуют спортивные и детские площадки.

В рамках столичной программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков создаются многофункциональные кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой.