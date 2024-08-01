Княжевская: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации

В столичном районе Лосиноостровский в рамках квартальной застройки будет возведен современный дом по реновации. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Для данного объекта выпустили градостроительный план участка площадью 1,02 га по адресу: Янтарный проезд, з/у 30.

«Предельная площадь будущего дома составит 35,7 тыс. кв. м. В районе застройки имеется необходимая развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также лесопарковый комплекс», — сказала Княжевская.

По информации пресс-службы департамента градостроительной политики столицы, всего в СВАО в программу реновации включили 499 домов. В них живут более 32 тыс. семей. Новоселье здесь уже отпраздновали более 5 тыс. семей.

Всю информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по реновации доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает переселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали под заселения 59 домов для 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В последние годы по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в России удвоился — с 3 до 5-7 млн кв. м ежегодно.