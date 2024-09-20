Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в округе Пушкинский

Жители аварийного жилья в округе Пушкинский скоро переедут в новые квартиры благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

С целью переселения граждан из опасных для проживания домов администрация округа приобрела жилые помещения в многоквартирном жилом доме 9А на улице Краснофлотской в Красноармейске, а также в доме 49 по ул. Октябрьской в Пушкине.

Первыми обладателями ключей от новых квартир стали 12 человек.

Для удобства жителей в здании администрации округа было открыто окно МФЦ для подписания договоров и выдачи ключей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.