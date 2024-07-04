Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Ногинске

В Ногинске 14 семей-переселенцев из аварийного жилья получили ключи от своих новых квартир в доме № 14Б на улице Юбилейная. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ключи получили жители домов № 226 и 228 по улице 3-го Интернационала, а также дома № 23 по улице Советской Конституции. Ключи и памятные подарки людям вручили Игорь Сухин — глава округа, а также Владимир Хватов и Анатолий Шуть — заместители главы.

«Мы долго шли к этому событию. Рад, что у этих семей появилась возможность жить в новых, комфортных условиях. Желаю новоселам тепла, уюта, приятных хлопот с переездом. А мы всегда на связи. В случае необходимости будем встречаться, обсуждать, помогать», — отметил И. Сухин.

В ближайшее время семьи смогут справить новоселье в комфортных и современных квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.