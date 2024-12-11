Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Можайске

В Можайске 8 семей-переселенцев из аварийного жилого фонда получили ключи от квартир в новом доме по улице Полосухина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь у обладателей комфортного и благоустроенного жилья начались приятные хлопоты — в канун праздников обустраиваться на новом месте.

«У нашей семьи появилась замечательная, светлая и современная квартира. Мы наблюдали за строительством дома, смотрели, как возводятся стены, крыша. Для нас это долгожданное новоселье. И этот Новый год мы будем встречать уже в нашем новом доме», — поделилась своими эмоциями жительница нового дома Анна Мухамедшарипова.

Ранее ключи от своих квартир уже получили 5 семей — переселенцы из аварийного жилого фонда. Многоквартирный жилой дом построен в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Он полностью соответствует современным стандартам — просторные квартиры, качественные коммуникации, надежные лифты. Всего ключи от новых квартир получит 61 семья — это жители города Можайск, деревни Шохово, рабочего поселка Уваровка, поселка МИЗ. В новые комфортные условия переедут 148 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.