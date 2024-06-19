Ключи от новой квартиры вручили переселенцам из аварийного дома в Ступине

В Ступине супруги Бархударян-Алеворян воспользовались жилищным сертификатом. Участие в государственной программе позволило приобрести однокомнатную квартиру менее чем за полгода. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В 18-м году мы, с помощью материнского капитала, купили комнату в доме по улице Андропова, 18. Дом был признан аварийным, поэтому встал вопрос о переселении. Решили воспользоваться программой «Жилищный сертификат». В начале этого года подали документы. В администрации получали поддержку на каждом шаге, поэтому все получилось сделать довольно просто. Затем посмотрели несколько вариантов квартир, выбрали эту. Ключи получили на днях», — рассказала мама семейства Нарине Алеворян.

Согласно программе, при переселении семья получила выкупную стоимость за комнату в аварийном доме. Новую квартиру супруги решили выбрать на вторичном рынке. Рассмотрев несколько вариантов, остановились на однокомнатной квартире в одном из городских кварталов. Недостающую сумму полностью покрыли за счет жилищного сертификата.

Квартира имеет просторную лоджию, светлую комнату, кухню, санузел и даже небольшую кладовку. Приобретением семья довольна. В ближайшем времени планируют небольшой косметический ремонт, чтобы освежить интерьер.

Расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сертификат предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно — приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.