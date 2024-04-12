«Киевская площадь» стала владельцем Центрального детского магазина на Лубянке

Крупнейшая девелоперская компания «Киевская площадь» закрыла сделку по покупке Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве, пишет РБК .

В настоящее время участники сделки не разглашают, на каких условиях и за какую сумму состоялась купля-продажа объекта. Центральный детский магазин на Лубянке открыли еще в 1957 году, но потом закрывали на реконструкцию.

Представитель компании «Галс-девелопмент», которой ранее принадлежал ЦДМ, от отказался комментировать ситуацию.

В обновленном и ныне известно виде магазин начал работать в 2015 году. Здание торгового объекта признано памятником регионального значения.

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