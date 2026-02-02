«Капризное поведение»: продюсер назвал причины отказа Долиной покупать жилье

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сообщил, что певица Лариса Долина отказывается покупать новую квартиру, так как не может найти вариант, соответствующий по уровню прежнему жилью в Хамовниках, которое перешло Полине Лурье, сообщает NEWS.ru .

Павел Рудченко отметил, что Лариса Долина не готова идти на компромиссы при выборе нового жилья. По его словам, артистка демонстрирует «капризное поведение», поскольку не может подобрать квартиру, которая бы соответствовала ее прежним условиям проживания.

«Понятно, что квартира в Хамовниках, которая отошла Лурье, не была единственным жильем Долиной. Но ей действительно было комфортно жить на большой жилплощади в центре Москвы. Сейчас Долина показывает свое недовольство, арендуя квартиру. Возможно, она не может приобрести именно то жилье, которое хочет. Но хотеть и мочь — разные вещи. Она может купить себе жилье, может найти что-то подешевле», — пояснил Рудченко.

Ранее Лариса Долина призналась, что в настоящее время арендует квартиру и пока не может позволить себе покупку собственного жилья. Она не уточнила район проживания, но отметила, что он хороший.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев ранее в беседе с РИАМО перечислил, какие районы Москвы потенциально могла бы рассмотреть народная артистка РФ Лариса Долина для аренды и покупки жилья. Певица может обратить внимание на окрестности улицы Плющихи и Софийской набережной или на Патриаршие пруды.

