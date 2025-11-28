сегодня в 14:42

Капремонт стадиона «Металлург» в Ступине идет без отставания от графика

В администрации городского округа Ступино состоялось совещание, посвященное ходу капитального ремонта стадиона «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречу провел глава округа Сергей Мужальских. В обсуждении приняли участие профильные заместители, руководство спортивной школы «Ока» и представители подрядной организации ООО «Воздвижение».

Центральная тема встречи — модернизация спортивной инфраструктуры и установка крытого футбольного манежа. Участники встречи рассмотрели различные варианты конструкций и способы отопления будущего сооружения, чтобы обеспечить возможность тренировок в зимний период.

Масштабные изменения коснутся и игрового поля. Проектом предусмотрена замена натурального травяного покрытия на современное искусственное. Стадион сможет принимать не только футбольные матчи, но и соревнования по регби, другие спортивные мероприятия в круглогодичном формате. Обновленные трибуны смогут вместить около 1,5 тыс. болельщиков.

Особое внимание уделено сохранению исторической памяти и архитектурного облика. Принято решение восстановить фасадную часть ограждения стадиона, сохранив исторический вид забора. Кроме того, проект благоустройства территории включает создание сети пешеходных дорожек и обустройство лыжероллерной трассы.

Здание спортивного комплекса также ждет реконструкция. Строителям предстоит заменить кровлю, окна и двери, обновить инженерные коммуникации и провести перепланировку помещений для удобства спортсменов и персонала.

Работы на объекте идут в соответствии с графиком. Строители заняты демонтажем старых конструкций. На площадке ежедневно трудятся около 30 специалистов, задействовано три единицы техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.