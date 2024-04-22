Капремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминском округе завершат в декабре

В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель». В настоящий момент строительная готовность по всем показателям составила около 30%, сообщается на сайте администрации горокруга.

На объекте трудятся более 30 рабочих и 3 единицы техники. В здании отремонтируют крышу, фасад, спортивные залы, внутренние помещения спорткомплекса, заменят системы вентиляции и проведут реконструкцию чаш бассейна.

Общая площадь здания составляет 2,5 тыс. квадратных метров.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.