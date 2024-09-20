Капремонт проведут в музыкальной и художественной школах Дубны

Две школы — музыкальная и художественная переберутся на год во временные помещения. В октябре начнется переезд. Но образовательный процесс не будет прерван. Сейчас определяются временные локации для пребывания учащихся на несколько месяцев ремонта здания на улице Флерова, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

«Для нас это очень важно. Мы знаем, сколько детей здесь занимается. Посещая достаточно часто эту школу, могу сказать, что дети по-настоящему все одаренные. Они достойны нового современного здания», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Планируется капитально отремонтировать все помещения — концертный зал, 26 классов музыкальной школы и 6 — художественной, кабинеты администрации. А также заменить старые окна на новые, и все инженерные сети — электрические, освещение, водопровод, отопление, канализацию. Через год педагоги и учащиеся вернутся в обновленные родные стены. Два учреждения будут объединены в городскую школу искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.