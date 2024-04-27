сегодня в 15:57

Капремонт проведут в гимназии им Подольских курсантов в мкр Климовск Подольска

По федеральной программе капремонта школ в городском округе Подольск отремонтируют здание гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. В гимназии планируется замена кровли и потолков, обновление фасада и входных групп, лестниц, замена всех инженерных сетей и оборудования, окон и дверей, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Определен подрядчик для выполнения работ по капремонту помещений и инженерных коммуникаций здания гимназии (академический корпус). Контракт на проведение работ заключен с ООО «Триумф». Завершение работ запланировано на 2025 год.

Дата создания образовательной организации — 1 сентября 1937 года.

Будет проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.