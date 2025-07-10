Капремонт крыши многоквартирного дома стартовал в Можайске

Стартовал капитальный ремонт кровли дома № 23 на улице 20 Января в Можайске. Это девятиэтажка 1980 года постройки. Сейчас на объекте работает специализированная техника, позволяющая проводить работы качественно и эффективно. Мощный бетононасос, рукав которого достигает длины 62 метра, обеспечивает подачу бетона непосредственно к месту работ на крыше. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После завершения подачи бетонной смеси на кровлю специалисты приступают к профессиональной стяжке, а следующим этапом идет тщательное выравнивание поверхности, что позволяет создать надежное основание новой крыши.

Параллельно, для обеспечения доступа и установки спецтехники, проводятся необходимые демонтажные работы. Все демонтированные элементы по окончании основных работ с использованием спецтехники будут восстановлены.

Ремонт кровли — это важная составляющая капитального ремонта. Узнать дополнительную информацию о своем доме и сроках его капитального ремонта можно на сайте.

Планируемый срок завершения работ — 01.09.2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.