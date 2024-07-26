Капремонт гимназии № 4 в Подольске выполнен на 80%

В рамках президентской программы по капремонту в городском округе Подольск на улице Правды продолжается капитальный ремонт в гимназии № 4. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На площадке задействованы более 90 рабочих. Ведутся фасадные работы, устройство кровли. Внутри здания проводится монтаж слаботочных систем и навесного потолка, ведется штукатурка стен, укладка напольной плитки, электромонтажные и сантехнические работы, благоустройство территории. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Общая стройготовность по всем видам работ составляет 80%.

Обновление коснется всего здания. В школе капитально отремонтируют фасад, кровлю, заменят все инженерные системы. Также проведут отделку помещений, а в классах установят новую мебель и современное оборудование.

Общая площадь здания гимназии составляет 3,6 тысячи кв. метров.

Открыть свои двери обновленная гимназия планирует 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.