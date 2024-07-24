Капремонт гимназии № 23 в Химках завершен на 85%

В рамках президентской программы в Химках в микрорайоне Сходня завершается капремонт здания гимназии № 23. Общая стройготовность достигла более 85%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На объекте задействованы 15 рабочих. Выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

В ходе капремонта строители обновили кровлю, фасад здания и входные группы, заменили окна, двери и все инженерные сети. Гимназию ждет поставка новой мебели и оборудования.

Площадь здания составляет более 1,5 тыс. кв. метров. С момента открытия учебного заведения в 1977 году проводился только косметический ремонт.

Открыть обновленное образовательное учреждение планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.