Капремонт ДК «Октябрь» завершат в Лосино-Петровском в сентябре

Встреча с жителями прошла в Лосино-Петровском округе 21 марта, где обсудили капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь» и работу общественного транспорта. Строительная готовность объекта достигла 40%, завершить обновление планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Сергей Джеглав провел встречу с инициативной группой жителей Лосино-Петровского. Основной темой стал капитальный ремонт ДК «Октябрь». Участники детально рассмотрели дизайн-проект и текущий ход работ.

На объекте ежедневно задействованы около 30 рабочих. Сейчас ведется штукатурка стен и закрытие штроб с инженерными коммуникациями. Строительная готовность здания составляет 40%. Историческую мозаику на втором этаже сохранят и отреставрируют, а в главном зале применят шумоизоляционные материалы для сохранения акустики. Также строители выравнивают перепады полов керамзитом, что повысит пожарную безопасность и звукоизоляцию. С наступлением устойчивого тепла начнутся фасадные работы. Проект реализуют в рамках Народной программы партии «Единая Россия», завершение намечено на сентябрь 2026 года.

Отдельно обсудили транспортное обслуживание. Создана рабочая группа с участием областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и представителей общественности. Рассмотрены вопросы по маршрутам № 362 и № 886к. Собранную аналитику направили министру, предложения находятся в проработке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.