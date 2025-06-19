Капремонт детского сада в Егорьевске выполнен на 50%

Во втором микрорайоне Егорьевска продолжается капитальный ремонт детского сада. Этот объект был включен в народную программу партии согласно просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, директор школы № 1, к которой относится детский сад, Георгий Аксенов вместе с представителем подрядчика, сторонниками партии и коллегами провел мониторинг работ.

По словам Георгия Аксенова, ремонт идет полным ходом. На первых этажах корпусов устроили теплый пол, заменили больше половины окон и занимаются штукатуркой. Фасад одного из корпусов полностью утеплен и облицован керамогранитной плиткой. На других корпусах эта работа продолжается.

Одновременно с этим идут работы по инженерным коммуникациям: электрики почти завершили кабельную разводку и готовы начать монтаж электрощитовой. В процессе и система отопления.

Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству территории: уже убрали старый асфальт и готовятся установить освещение. Строительная готовность объекта, как сообщает подрядчик, составляет около 50%.

«Капитальный ремонт детского сада продвигается активно. Этот проект — важный шаг в обеспечении качественного образования и комфортной среды для наших детей. Мы продолжаем контролировать процесс и следить за качеством выполняемых работ. Уверен, что вскоре наши маленькие жители смогут наслаждаться новыми и уютными условиями для обучения и развития», — отметил Аксенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.