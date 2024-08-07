Капремонт детсада № 26 в Балашихе завершен на 85%

Детский сад № 26 «Улыбка» готов на 85%. В здании уже заменили кровлю, завершаются работы по фасаду и внутренней отделке помещений. С ходом капитального ремонта по президентской программе ознакомился глава округа Балашиха Сергей Юров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Летом мы традиционно готовим наши образовательные учреждения к началу учебного года, проводим ремонт. Одним из них стал этот детский сад. Мы не так давно приезжали сюда, и видим, как он преобразился — новый фасад, кровля, благоустройство территории, новые игровые элементы. Продолжим контролировать ремонт и дальше. Наша задача — в августе закончить все работы, чтобы 1 сентября сюда пошли дети», — подчеркнул Сергей Юров.

Четвертый корпус детского сада № 26 открылся на Пионерской улице, 6а в 1968 году. После ремонта здесь будут работать восемь групп, посещать которые смогут 220 детей от трех до семи лет. Другие три корпуса детсада «Улыбка» расположены в Железнодорожном на Юбилейной улице, 24а, на Пионерской, 13а и на Калинина, 5а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.