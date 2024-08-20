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Капитальный ремонт Туровской школы в Серпухове подходит к концу

В Туровской школе в местечке Данки завершается капитальный ремонт, который проводится в рамках президентской программы. Строительная готовность объекта превышает 90%, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт в школе не проводился с 1960 года.

Сейчас здание полностью изменилось внутри и снаружи. Обновленный фасад стал красивым и ярким. Кабинеты стали комфортными и современными, полностью заменены мебель и оборудование.

В процессе ремонта в здании впервые появится полноценный актовый зал. Ранее он был совмещен со спортивным. Уже подготовлено основание для финишной отделки пола в спортзале.

Завершен ремонт в кабинетах, коридорах, лестничных площадках и холле.

На этой неделе строители закончат фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории.

Туровская школа станет современным и комфортным учебным заведением. Создание условий для обучения является важным шагом к обеспечению достойного будущего наших детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.