Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» в Подмосковье завершен на 50%

В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель». Готовность объекта составляет более 50%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке задействованы 40 рабочих и 2 единицы техники. Подрядчик выполняет монтаж системы вентиляции, электроснабжения, слаботочных систем, предчистовую отделку помещений, ведет монтаж окон, продолжает фасадные работы. На кровле ведется монтаж металлоконструкций под вентоборудование», — отметили в ведомстве.

Общая площадь здания составляет 2,5 тыс. кв. метров.

Работы проходят в графике. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.