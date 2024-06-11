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Капитальный ремонт школы № 3 в Щелкове завершен на 60%

В рамках президентской программы в городском округе Щелково идет ремонт здания школы № 3 на улице Комсомольской. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 60%, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На объекте 58 рабочих и 2 единицы техники. Ведется устройство фасада и входных групп, монтаж инженерных сетей — водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки, установка дверей, кровельные работы. Выполнение работ в графике.

Здание школы построено в 1971 году. Его общая площадь составляет 4 423 кв. метров.

В рамках проекта капремонта здесь будут приведены в порядок фасады и кровля, проведена внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также проведено благоустройство территории. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.

Завершить все работы планируется до 20 августа. Открытие состоится 1 сентября 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.