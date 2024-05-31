Капитальный ремонт объектов Коломенской больницы идет полным ходом

сегодня в 19:40

Пять объектов Коломенской больницы — на пути к обновлению. На трех из них сегодня выполняют капитальный ремонт, еще на двух — текущий, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Подробности о выполнении работ рассказал главный врач медучреждения Олег Митин.

«Капитальный ремонт позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в Коломне, а для медицинского персонала — создать комфортные условия работы», — подчеркнул Олег Васильевич.

Капитальный ремонт:

Поликлиника № 1 в Коломне. Сейчас строители выполняют демонтажные работы. Обновление будет включать ремонт фасада и кровли, входной группы, инженерных коммуникаций, электроснабжения и водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования, внутреннюю отделку помещений;

Лечебный корпус в Озерах. Его проводят впервые с момента постройки — это было в 1986 году. По плану, палаты сделают на 2-4 человека. И они будут максимально удобными. Строители изменят планировку здания, заменят все коммуникации. Также выполнят отделочные работы.

Хирургический корпус в Коломне. Строители выполняют электромонтажные работы, отделку помещений на первом и втором этажах, монтаж слаботочных систем, вентиляции и кондиционирования. Завершить капитальный ремонт здания планируют осенью 2024 года.

Текущий ремонт

ФАПы в деревне Зарудня и поселке Индустрия. Строители обновляют полы, стены, потолок, меняют окна и двери, проводят сантехнические и электромонтажные работы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.