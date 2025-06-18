Капитальный ремонт Истринского лицея завершен на 70%
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Продолжается капитальный ремонт здания лицея в городском округе Истра, расположенного по адресу: ул. Босова, 17а. Строительная готовность составила 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
Строители продолжают монтаж оконных блоков и инженерных систем. Ведётся установка радиаторов отопления, устройство внутренних перегородок, штукатурка стен, продолжаются кровельные и фасадные работы.
Общая площадь здания составляет 6,5 тыс. кв. м. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы.
Благоустройство прилегающей территории. Перед началом учебного года в гимназии заменят мебель.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.