Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 3 стартовал во Фрязино

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина начался на улице Попова в городском округе Фрязино. Работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Во Фрязино стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Александра Дудкина. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам в здании детского сада на улице Попова, 2б. Площадь объекта составляет 856 квадратных метров.

В ходе ремонта строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания будет отремонтирован, а прилегающая территория благоустроена.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что проект реализуется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.