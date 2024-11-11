Камила Фазлыева: цены на вторичное жилье будут падать, это слишком очевидно

Стоимость недвижимости за последние несколько лет выросла искусственным путем. Несмотря на то, что будут предприниматься попытки удержать цены, тренд на их снижение очевиден, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

Цены на недвижимость за последние несколько лет выросли искусственно, считает она. Сейчас проводится информационная политика, чтобы удержать их, но на рынке вторичного жилья тренд на снижение явно наметился. Несмотря на то, что рынок недвижимости в России «рукотворный» и есть серьезная инфляция, повлиять на снижение цен уже нельзя, действует принцип «хочешь продать — снижай», — отметила Фазлыева.

По мнению эксперта, в таких условиях с точки зрения законодателей нужно развивать и усовершенствовать альтернативные инструменты приобретения жилья, такие как жилищные накопления и рынок найма.

«Я знаю, что ряд экспертов смотрит на это скептически. Но у жилищно-накопительной системы есть четкое финансовое обоснование, которое говорит в пользу этого инструмента. А последствия отмены льготных ипотек нам видны уже сейчас. И сложившаяся ситуация на рынке недвижимости — это последствие нерыночных механизмов стимулирования продаж», — полагает Фазлыева.