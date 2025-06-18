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Как девелоперы меняют городские пространства через искусство

Современные города активно трансформируются: безликие кварталы уступают место продуманным пространствам, где важны не только функциональность, но и эстетика, идентичность места и эмоциональная вовлеченность жителей. Ключевую роль в этих изменениях играют девелоперы, которые все чаще выступают не просто как строители жилья, а как создатели комплексной городской среды, сообщила пресс-служба ГК ФСК.

Один из главных инструментов такой трансформации — интеграция искусства в общественные и жилые пространства. Если раньше девелоперские проекты ограничивались стандартным набором (дома, парковки, детские площадки), то сегодня ситуация кардинально меняется. Покупатели жилья хотят не только квадратные метры, но и качественную среду вокруг.

В ответ на этот запрос застройщики внедряют новые подходы к благоустройству:

создают тематические арт-объекты;

разрабатывают ландшафтный дизайн с нарративом;

проектируют общественные зоны с продуманными сценариями использования.

Яркий пример — жилой комплекс «1-й Донской» от 1-го ДСК (входит в структуру группы компаний ФСК) в Подмосковье. Здесь девелопер создал не просто дворы, а целый парк арт-инсталляций, объединенных концепцией путешествия по Дону.

Арт как способ создать идентичность места

В «1-м Донском» установлено 10 скульптур, каждая из которых отражает природные и культурные мотивы региона.

Арт-объекты выполняют несколько важных функций:

Формируют идентичность места — делают пространство уникальным и запоминающимся. Повышают ценность недвижимости — такие проекты делают ЖК более привлекательным для покупателей. Создают комьюнити — жители начинают идентифицировать себя с местом, гордятся им.

Сегодня крупные девелоперы фактически берут на себя функции городских планировщиков. В «1-м Донском», помимо жилья, появятся:

2 детских сада на 650 мест;

школа на 1350 учащихся;

станция скорой помощи;

паркинг;

зеленые зоны с прогулочными маршрутами.

Арт-объекты становятся частью этой экосистемы — они расставлены вдоль пешеходных путей, формируя логичные и визуально привлекательные маршруты. При этом инсталляции создаются из современных материалов, устойчивых к перепадам температур, осадкам и возможным актам вандализма.

Искусство в городской среде

Подход ГК ФСК — часть глобального тренда. Девелоперы по всему миру используют искусство для:

оживления публичных пространств;

создания точек притяжения;

повышения коммерческой привлекательности.

В России этот тренд только набирает обороты, но уже очевидно: будущее за проектами, где архитектура, ландшафт и искусство работают вместе. Комфортная среда становится новым стандартом, а девелоперы — главными драйверами этих изменений.

Девелоперы больше не могут просто строить дома — покупатели ждут комплексных решений. Арт-благоустройство, как в «1-м Донском», — это не просто красиво, а экономически обоснованно:

повышает лояльность жителей,

увеличивает стоимость квадратного метра,

создает положительный имидж застройщика.