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К 1 сентября в Люберцах откроется гимназия № 5 после капремонта

В городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте, дом № 348, продолжаются работы по капитальному ремонту гимназии № 5. Подрядчик завершил демонтажные работы, приступает к отделочным. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Капремонт проводят по государственной программе за счет средств бюджета. На объекте 31 человек. Строители завершили демонтажные работы, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 3 823 кв. метров. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.

Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.