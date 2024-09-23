Юрист: при обмене квартиры мошенники могут предложить «временное жилье»

При обмене квартиры мошенники, чтобы усыпить бдительность, могут предложить «временное жилье» по несуществующему адресу, сообщил РИАМО юрист Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки в Москве Андрей Иванов.

«При обмене квартиры мошенники могут предложить «временное жилье» по несуществующему адресу. Перепроверяйте все документы, консультируйтесь с юристами, если какие-то формулировки вызывают сомнения, а все действия лучше всего оформлять через нотариуса», – сказал Иванов.

Он отметил, что даже если сделка кажется вам надежной, самое верное решение – обезопасить себя и обратиться к специалисту для ее сопровождения. Это поможет избежать рисков и получить дополнительную поддержку, если возникнет такая необходимость.

«Обращаясь по телефону, мошенники могут, например, представиться сотрудниками правоохранительных органов. Но такие ведомства не обращаются к гражданам по телефону. Если вас просят оказать содействие следствию, не нужно продолжать разговор», – предупредил юрист.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новых схемах телефонных мошенников. В одной из них злоумышленники действуют от лица «сотрудников» Госархива.

