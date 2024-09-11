Жителям Подмосковья рассказали о новых схемах телефонных мошенников

В новой схеме обмана злоумышленники действуют от лица «сотрудников» Госархива. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники звонят человеку и сообщают о якобы неполученных письмах. Убеждают, что забрать их можно в МФЦ или в почтовом отделении. Далее предлагают выбрать дату и время для онлайн-записи, чтобы не ждать в очереди. Затем потенциальной жертве приходит СМС с «проверочным» кодом.

Когда человек сообщает злоумышленникам код, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Так преступники получают персональные данные.

Нужно быть бдительными и не поддаваться на манипуляции телефонных мошенников. Чтобы обезопасить себя, никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений незнакомым людям и всегда проверяйте информацию, которую предоставляют. Позвоните в организацию по официальному номеру или посетите ее лично.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.