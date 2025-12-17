Юрист объяснила, как решение ВС по делу Долиной изменит споры о жилье

Юрист Шабанова: сделку о продаже жилья лучше проводить в несколько этапов

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной может изменить подход судов к спорам о недвижимости и перестать автоматически лишать добросовестных покупателей квартир в случаях мошенничества, рассказала РИАМО руководитель юридической компании Виктория Шабанова.

«В первую очередь изменится судебная практика, которая сейчас складывается не в пользу тех людей, которые приобрели квартиру и являлись добросовестными покупателями. Слушая вчера в прямом эфире выступление представителя Ларисы Долиной, мне стало понятно, что никаких весомых аргументов и фактов он, по сути, не назвал, и, на самом деле, возникает большой вопрос, каким образом выносились решения», – отметила Шабанова.

Она добавила, что фактически были повторены шаблонные позиции предыдущих судов, нижестоящих инстанций, которые рассматривали это дело до Верховного суда.

«В будущем продавцам нужно быть гораздо осторожнее по той причине, что не всем теперь получится сохранить свое единственное жилье. В результате мошенники могут остаться с деньгами, а продавцы — без крыши над головой. Поэтому здесь, в первую очередь, необходимо включать здравый смысл и, конечно, анализировать ситуацию полностью», – подчеркнула юрист.

Шабанова порекомендовала покупателям проводить сделку в несколько этапов, составлять предварительный договор купли-продажи и пользоваться практикой, при которой деньги продавец получает только после полного перехода права собственности.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье владелицей квартиры в московских Хамовниках. Жилье было приобретено у певицы Долиной за 112 млн рублей.