Юным жителям Истры оказана помощь в приобретении своих квартир

На этот раз знаменательный день настал для Александры и Вадима, которым совсем недавно исполнилось по 18 лет, что является одним из условий вручения сертификата.

Ребята активные и целеустремленные, уже учатся в колледже и получают профессии: Александра обучается на повара, а Вадим на пожарного. В свободное время оба развиваются благодаря хобби — рисованию и тяжелой атлетике.

Свое собственное жилье станет для них новым жизненным этапом, новой отправной точкой в стремлении быть еще лучше, еще больше развиваться и быть полезными родной Истре, Подмосковью и своей стране.

Только с января по декабрь текущего года при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева уже оказана помощь в приобретении жилья 12 юным истринцам. Эта работа по оказанию мер соцподдержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обязательно будет продолжена в 2025 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.