Юный житель Электрогорска получил сертификат на приобретение жилья

В Павловском Посаде, в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первый заместитель главы округа Филипп Ефанов вручил жилищный сертификат Дмитрию Бояринову. Дмитрий проживает в приемной семье в городе Электрогорск и обучается на 3 курсе в Подмосковном колледже «Энергия», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Передал подарок от главы нашего округа и пожелал, чтобы в новом доме всегда было светло и уютно», — сказал Филипп Александрович.

Администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области с 2008 года исполняет государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. В 2024 году необходимо обеспечить 26 детей.

С 2023 года действует порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.