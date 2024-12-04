Юная жительница Шатуры получила жилищный сертификат

Юная жительница Шатуры Екатерина Сундукова отметила 18-летие, а сегодня уже получила сертификат на приобретение квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Катя учится в Шатурском энерготехникуме, а потом планирует поступать в вуз. Квартиру себе уже выбрала — в центре Рошаля.

«Поможем быстро провести сделку, чтобы девушка смогла встретить Новый год уже в своем жилье. И пусть у Катерины сбудутся все желания, которые она загадает в новой квартире», — сказал глава городского округа Шатура.

В этом году в городском округе Шатура собственное жилье по государственной программе «Жилище» и региональной подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уже получили более двадцати ребят. Всего в администрация передали детям-сиротам 18 жилищных сертификатов, а еще для четверых ребят администрация приобрела квартиры.

Каждая квартира была одобрена органами опеки и попечительства. Основной критерий также соблюден — все помещения не менее 27 квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.