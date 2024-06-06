Ягодной ферме передано свыше 22 га в округе Щелково

Миноблимуществом на 5 лет предоставлен в аренду земельный участок площадью более 22 га крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Ягодная долина» из Щелкова, участвующей в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фермерское хозяйство «Ягодная долина» занимается выращиванием клубники и малины в Щелкове четвертый год. В прошлом году КФХ получило в аренду на 5 лет для расширения ягодной плантации 185 гектаров. Так, в 2023 году в специальных тоннельных теплицах было собрано 180 тонн клубники и 30 тонн малины. Сейчас же переданные в аренду 22 гектара хозяйство будет использовать под расширение фермы», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг. Срок получения услуги — 20 календарных дней.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.