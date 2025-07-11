Иван Щербаков: в Восточном Бирюлеве отремонтируют 7 жилых домов

На юге Москвы утверждены проекты капремонта семи многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Работы проведут по адресам: Донбасская улица, дом 6, Лебедянская улица, дома 11 и 13, Липецкая улица, дома 28, 36/20 и 40, а также Михневский проезд, дом 8, корпус 2.

Ремонтные работы пройдут по следующим адресам: Лебедянская улица, д. 11 и 13, Липецкая улица, д. 28, 36/20 и 40, Донбасская улица, д. 6, а также Михневский проезд, д. 8, к. 2.

«Капитальный ремонт затронет семь многоквартирных домов 1973–1983 годов постройки в районе Бирюлево Восточное. Для них разработаны индивидуальные проекты, которые предполагают проведение наружных и внутренних работ», — отметил Щербаков.

В домах на Лебедянской и Липецкой улицах, а также в Михневском проезде запланирован локальный восстановительный ремонт в подъездах и квартирах, особенно на участках замены инженерных сетей.

Остальные здания получат обновленные фасады: старые слои краски удалят, поверхности обработают антибактериальными составами и покроют защитно-декоративным слоем. Кроме того, приведут в порядок лоджии.

«Дома № 36/20 и № 40 на Липецкой улице ремонтируют по технологии „мокрый фасад“, а для ремонта фасадов остальных домов мы применяем технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках», — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Он уточнил, что эти решения не только преобразят здания, которым уже около 50 лет, но и улучшат теплоизоляцию, сделав проживание более комфортным.

Также в рамках ремонта заменят покрытие входных площадок и ступеней, отреставрируют козырьки, обновят стены и полы приямков, ведущих в подвалы. Помимо этого, установят новые двери в технические помещения: подвалы, чердаки, мусорокамеры и электрощитовые.