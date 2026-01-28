Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации в Западном Дегунине

В рамках программы реновации согласован проект многоквартирного дома по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок 31/33. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту жилого дома по программе реновации в районе Западное Дегунино. Согласно документации, трехсекционное здание появится на месте двух расселенных пятиэтажек 1960–1961 годов постройки. Площадь застройки составит более 3,6 тыс. кв. м», — отметил Щербаков.

В новом доме планируется 621 квартира, из которых 11 будут приспособлены для маломобильных жителей. Совокупная площадь квартир составит более 40 тыс. кв. м. Сдача квартир будет произведена с чистовой отделкой, полностью готовыми к проживанию.

На первом этаже здания разместятся нежилые помещения общественного назначения общей площадью 2,1 тыс. кв. м. В одном из них на период заселения откроется Центр информирования населения о программе реновации.

Проектом создается безбарьерная среда для удобного перемещения маломобильных граждан как на придомовой территории, так и при входе в жилые секции. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят: появятся детские и спортивные площадки, будут разбиты газоны, высажены декоративные деревья и кустарники.

Дом расположится вблизи станции метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии и станции МЦД-3 Грачевская. Рядом также находятся остановки наземного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, магазины, торговые центры и парк «Ангарские пруды».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передали для заселение первый ЖК по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».