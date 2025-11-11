Иван Щербаков: четыре жилых дома отремонтируют в Щукине

В районе Щукино на северо-западе Москвы планируется капитальный ремонт в четырех жилых домах. Соответствующие проекты были одобрены Москомэкспертизой. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Работы затронут здания по следующим адресам: ул. Маршала Рыбалко, д. 18, к. 3, ул. Гамалеи, д. 6, ул. Гамалеи, д. 11, к. 2 и ул. Маршала Бирюзова, д. 4, к. 2.

«Согласованные проекты предполагают ряд наружных и внутренних работ в четырех домах района Щукино. Специалисты приведут в порядок фасады и входные группы, обновят чердаки и крыши, проведут локальный восстановительный ремонт в помещениях и в местах прохождения инженерных коммуникаций», — отметил Щербаков.

В рамках ремонта фасады, цоколи и экраны лоджий будут очищены от старой краски и загрязнений, обработаны защитными составами и покрашены. Также будут заменены оконные отливы и восстановлены откосы. Во входных группах заменят покрытие ступеней и отремонтируют козырьки.

На кровле зданий заменят покрытие и ограждения, а также приведут в порядок чердачные помещения и надстройки.

Помимо этого, будет выполнен локальный восстановительный ремонт в квартирах и нежилых помещениях на участках замены инженерных коммуникаций.