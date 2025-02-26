Итальянская вилла Зеленского подешевела до 2,5 млн евро

Итальянскую виллу президента Украины Владимира Зеленского не могут продать уже третий год. В результате она подешевела с 4,5 млн до 2,5 млн евро, сообщает Mash .

Элитный особняк расположен в курортном городке Форте-дей-Марми в регионе Тоскана. Это местечко облюбовали состоятельные граждане из стран бывшего СССР, которым здесь принадлежат 2,5 тыс. из 7 тыс. домов.

Особняк по документам принадлежит супруге Зеленского Елене. Площадь дома — 400 «квадратов». В 2021 году поместье захотели продать за 4,5 млн евро. Пока искался покупатель, особняк сдавали в аренду за 70 тыс. евро в месяц.

Однако после начала СВО на дом Зеленского перестали обращать внимание даже арендаторы. Тогда распространились слухи о «проклятье», потому что все политики, которым украинский президент жал руку, уходили в отставку или умирали.

За три года территория дома стала неухоженной, заросла сорняками. Сам особняк обветшал. Сейчас его продают за 2,5 млн евро. При этом дом чета Зеленских пытается продать тайно, среди местных миллионеров, не выставляя объявление на сайты.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская тайно отдыхала в швейцарском Санкт-Морице. Она снимала номер в отеле за 7,5 тыс. евро в сутки.