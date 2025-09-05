Инвесторы могут купить на торгах крупный производственный комплекс в Зеленограде

Бизнесмены имеют возможность участвовать в аукционе по реализации трехэтажного производственного корпуса площадью свыше 6 тыс. кв. м, расположенного в Зеленограде. Об этом проинформировал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Трехэтажное здание площадью 6133,9 кв. м расположено в районе Савелки на территории технопарка „СТМП-Зеленоград“. У объекта производственное назначение, в нем можно разместить, например, предприятие в сфере электроники, микроэлектроники и приборостроения. Технопарк имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит победителю торгов получить налоговые льготы от города. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 сентября, а открытый аукцион пройдет 12 сентября», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что поучаствовать в торгах смогут юрлица и индивидуальные предприниматели.

Объект расположен по адресу: Сосновая аллея, з/у 6/2. Он подключен к необходимым коммуникациям — электро-, газо-, водоснабжению и канализации. Торги будут организованы на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в городе двух новых технопарков двух новых технопарков — в Останкинском районе и в Зеленограде. На сегодня в столице функционируют уже 47 технопарков, в которых заняты более 74,8 тыс. человек. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. м новых производственных и офисных площадей и привлечь порядка 475 млрд рублей инвестиций.

Столица регулярно реализует на торгах различные объекты недвижимости, а витриной доступных лотов служит Инвестпортал Москвы. В разделе «Торги Москвы» размещается вся ключевая информация о лотах: фото, документация, условия и форма продажи. Там же доступна опция виртуального 3D-тура по объектам. Участие в городских торгах удаленное — весь процесс осуществляется в онлайн-формате.

Развитие цифровых сервисов для предпринимателей отвечает целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление», а также нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».