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Инвалиды Подмосковья могут онлайн оформить разрешение на землю под гараж

С помощью сервиса на региональном портале госуслуг люди с ограниченными возможностями здоровья могут в онлайн формате оформить разрешение для установки некапитального металлического гаража или обустройства личного машино-места. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земля предоставляется бесплатно как государственная, так и находящаяся в муниципальной собственности.

Для того чтобы гражданам с ограниченными возможностями здоровья получить разрешение для установки некапитального металлического гаража или обустройства личного машино-места, необходимо:

уточнить в муниципалитете о возможных местах размещения некапитальных гаражей;

на региональном портале госуслуг выбрать услугу «Разрешение на использование земельных участков», далее указать городской округ и заполнить форму заявки, в которой указать данные документа об инвалидности, кадастровый номер участка и желаемые сроки использования земли, а также приложить схему границ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.