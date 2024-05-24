Индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15% в I квартале 2024 года

Центральный банк России проанализировал состояние первичного рынка жилья за I квартал 2024 года и сообщил о его перегреве на 15%, а на вторичном рынке жилья этот же показатель составляет всего 1%, сообщает РИА Новости. Недвижимость .

«О перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда», — говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ за XI квартал 2023 года — I квартал 2024 года.

По итогам I квартала 2024 года, ценовой разрыв на первичном и вторичном рынках жилья оценивается в 55% по данным Росстата. Переток спроса на первичное жилья в сравнении со вторичным связывают с льготным кредитованием, которое еще доступно в новостройках.

Ранее Центробанк России озвучил условия, которые помогут смягчить денежно-кредитную политику в стране. Это будет допустимо, если сократится рост кредитования.