Имущество экс-сотрудника полпредства в ЮФО на 28 млрд рублей будет изъято

Краснодарский краевой суд оставил в силе первоначальное постановление об обращении в пользу государства активов экс-сотрудника аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Андрея Коровайко на общую сумму 28 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Краснодарского края.

Краевой суд Краснодара оставил без изменений решение об изъятии и передаче государству 372 единиц недвижимого имущества, в том числе земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования, коммерческой недвижимости, а также жилых зданий и помещений. Общая оценочная стоимость указанного имущества превышает 28 миллиардов рублей. Расположение всех этих активов охватывает Краснодарский и Алтайский края, а также Ростовскую область.

«Суд передал государству имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе», — говорится в судебном решении.

В сентябре 2025 года Генеральная прокуратура России инициировала процесс изъятия около ста объектов недвижимости, принадлежащих председателю совета судей Валерию Момотову суммарной стоимостью приблизительно 9 миллиардов рублей. Тогда стало известно о его связях с лидерами организованной преступной группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые сформировали свои капиталы незаконным путем, включая взяточничество.

