Губернатор: в Подмосковье расселяют аварийное жилье опережающими темпами

Московская область расселяет аварийное жилье с опережением за счет дополнительных средств из регионального бюджета, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Единая информсистема для аварийного жилья — это тоже национальный проект, и все, кто сегодня участвует в ВКС (совещании по видео-конференц-связи — ред.), эту тему знают. Каждый регион в нашей стране в рамках нацпроекта расселяет аварийное жилье. Могу смело предположить, а, скорее, даже заявить, что мы это делаем опережающими темпами», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для этого из регионального бюджета дополнительно выделяются ассигнования.

«Ту цель, о которой говорил президент (России Владимир Путин — ред.) — вытащить людей из трущоб, — мы реализуем с опережением и достаточно заметно», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что здесь есть с кого брать пример — это прежде всего Москва.

«Вы знаете, какая там большая программа, очень емкая по ресурсам, и здесь мы не должны отставать», — рассказал губернатор.

