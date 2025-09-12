Губернатор Кузбасса ответил, куда делся обещанный микрорайон

В 2021 году был заложен первый кирпичик в только-только начинавшееся строительство нового жилого микрорайона, но к 2025 году, через четыре года, утвержден лишь проект планировки. Тем не менее работа продолжается, хотя и не так заметно для общественности.

«На сегодняшний день понятно размещение жилых домов, этажность, архитектурные акценты, чтобы этот жилой микрорайон был выразительным, находится на одной из основных магистралей города Кемерово. Разработан проект и проходит экспертизу первых двух жилых домов. Определена первая очередь строительства», — поделился Илья Середюк.

Одним из основных препятствий был выкуп мешающих строительству частных домов — этот процесс близится к завершению. Проработаны вопросы подключения к инженерным сетям. Однако ключевым фактором, тормозящим проект, является экономическая ситуация. Высокая ключевая ставка сделала ипотеку недоступной для многих. Жители Кузбасса предпочитают вкладывать деньги в депозиты, а не в недвижимость. За год сумма вкладов выросла на 120 миллиардов рублей, что позволило бы построить миллион квадратных метров жилья, отметил губернатор.

Старт строительства микрорайона перенесен на 2026 год. Власти надеются, что к этому времени ставки по ипотеке снизятся до 12-15%, стимулируя интерес к инвестициям в жилье. Илья Середюк признал, что темпы реализации могли быть выше, но инвесторы занимают выжидательную позицию, ожидая улучшения экономической ситуации. Как только она стабилизируется, строительные работы будут немедленно возобновлены.