Губернатор: капремонт объектов образования в Подмосковье набирает обороты

Капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом снижается строительство школ. Это связано с тем, что за время реализации программы в Подмосковье уже покрыли заметный дефицит объектов образования в ряде муниципалитетов.

«Вы знаете, что программа капитального ремонта объектов образования идет у нас в стране уже продолжительное время и с каждым годом набирает обороты. Строительство новых школ, ввиду того, что мы покрыли тот заметный дефицит, который был в ряде муниципалитетов, снижается. А вот капитальный ремонт старых набирает обороты. Его специфика и сложность нам знакомы. Крайне важно мобилизоваться в начале года, чтобы вовремя сдать объекты. Это требует контроля глав, отраслевиков, всех нас, в том числе депутатского корпуса. Например, в Серпухове одновременно запланирован капремонт сразу нескольких школ. Нужно подходить к нему с умом. Но важно отметить, что мы не будем «капиталить» школы и детские сады, которые безнадежно устарели. Наш опыт показывает, что это очень затратно, и не меняет пространство, которое было спроектировано в 50-х – 60-х годах», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что в регионе не будут капитально ремонтировать школы, которые безнадежно устарели.

«Те школы, те сады, которые построены очень давно, наш опыт капитального ремонта показывает, что это очень затратно и, по сути, не меняет пространство, которое было спроектировано в 50-х или 60-х годах», — добавил Воробьев.

К началу нового учебного года в Подмосковье готовятся к открытию сразу несколько образовательных учреждений. В Богородском городском округе города Ногинск распахнет свои двери школа №5, рассчитанная на 950 учащихся. Жители поселка Развилка Ленинского городского округа получат новую школу на 1350 мест.

Особенно значимым станет открытие новой школы в Зарайске на 825 мест - первой за последние три десятилетия в этом муниципальном образовании. В Дзержинском появится масштабный воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1100 мест и детский сад на 100 мест.

Одинцовский городской округ порадует жителей двумя объектами: в микрорайоне Восточный города Звенигород откроется школа на 1100 мест, а Немчиновский лицей получит новую пристройку, способную принять 950 учеников. В городском округе Королев завершится реконструкция школы №1, к которой добавится пристройка на 400 мест.

В различных городских округах Подмосковья завершается строительство образовательных учреждений. Среди них - новая школа в квартале "Надежда" городского округа Ступино, рассчитанная на 550 учащихся, и воспитательно-образовательный комплекс, возведенный в микрорайоне Новогорск Химок.

В Чехове появится пристройка к школе №3 на 200 мест, а в Домодедово откроет двери новая школа в микрорайоне Барыбино, способная принять 550 учеников. Долгопрудный может похвастаться реконструкцией гимназии №13 с дополнительной пристройкой на 300 мест, а в Подольске расширят школу №29 имени П.И. Забродина на 200 мест.

К концу года образовательная инфраструктура региона пополнится еще тремя объектами. В Красногорске завершится строительство крупной школы в микрорайоне Павшинская пойма, рассчитанной на 1100 учеников. Солнечногорск получит пристройку к Гимназии №6 на 300 мест. В Дмитровском городском округе закончится реконструкция Внуковской школы, включающая новую пристройку на 350 мест в микрорайоне Внуковский.

В 2025 году также запланировано открытие восьми новых дошкольных учреждений в Подмосковье. Первым примет воспитанников детский сад в поселке ВУГИ городского округа Люберцы, рассчитанный на 200 мест.

К началу осени откроют свои двери сразу четыре учреждения: в микрорайоне Южный Домодедова - на 240 мест, в химкинском Новогорске - на 320 мест, в микрорайоне «Щелково-7» - на 240 мест, а также в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского округа, способный принять 280 малышей.

В декабре завершится строительство еще трех садов: крупнейший из них появится в Люберцах и сможет принять 560 детей, в жилом комплексе «Малая Истра» откроется сад на 115 мест, а в поселке Поварово Солнечногорского округа построят учреждение на 250 мест.

В декабре в Раменском муниципальном округе завершилось строительство дошкольного образовательного учреждения. Новый детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, расположился в жилом комплексе «Молодежный».

Ранее пресс-служба Минобразования Подмосковья сообщала, что по итогам выполнения нацпроекта «Образование» (сейчас — нацпроект «Молодежь и дети») в регионе были построены 166 новых школ, рассчитанных на более чем 110 тыс. учеников, а в 64 образовательных учреждениях состоялся капитальный ремонт. Кроме того, было создано более 13 тыс. новых мест дополнительного образования.