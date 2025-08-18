Губернатор: 26 новых школ откроются в Подмосковье к 1 сентября
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.
«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он уточнил, что 57 школ по президентской программе капитально отремонтируют.
Ранее Воробьев сообщил, что подготовка школ в Подмосковье к новому учебному году должна вестись на высоком уровне. В работу вовлечены региональные министерство образования, министерство строительного комплекса, главы округов и директора школ.