сегодня в 13:06

Губернатор: 26 новых школ откроются в Подмосковье к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что 57 школ по президентской программе капитально отремонтируют.

Ранее Воробьев сообщил, что подготовка школ в Подмосковье к новому учебному году должна вестись на высоком уровне. В работу вовлечены региональные министерство образования, министерство строительного комплекса, главы округов и директора школ.