Грот графа Орлова в столичном Нескучном саду отреставрировали

Сооружение, имитирующее неглубокую пещеру в скалах, появилось на этом месте в конце XVIII века, когда землей владел графский род Орловых. Оно ни разу не реставрировалось.

На днях специалисты привел сооружение в порядок. Они провели работы с каменной кладкой, а также благодаря архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки. Во время работ использовался известковый туф — камень, из которого был сложен грот изначально.

Стены внутри отделали известково-песчаной штукатуркой. Площадки по обеим сторонам грота замостили валунником. В проходной арке, гроте и на смотровой площадке сделали архитектурно-художественную подсветку.

Сегодня грот является популярным местом для экскурсионных прогулок по парку. Также так довольно часто проводят фотосессии.

Ранее стало известно, что на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия за 10 лет. Это скульптуры и памятники, исторические павильоны, фонтаны и др.