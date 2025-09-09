Готовые квартиры в городах РФ опять стали дешеветь

Готовое жилье в крупных городах РФ опять начало падать в цене. Спрос увеличился, но продавцам все равно приходится делать людям большие скидки, сообщают « Ведомости ».

Средняя цена квадратного метра на «вторичке» в городах с населением больше одного млн человек в августе достигла отметки 143 тыс. рублей за один квадратный метр. Об этом рассказали представители компании «Этажи», проанализировав закрытые сделки.

По сравнению с июлем, цены на квартиры в августе уменьшились на 0,42%. Если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, падение было более крупным — 1,23% до 114 977 рублей за квадратный метр.

В июле стоимость вторичного жилья увеличилась на 1,3%, по информации «Самолет Плюс», и на 3,37% — по данным «Этажей». Таким образом, готовые квартиры в России снова начали дешеветь.

Это происходит из-за больших скидок, которые дают продавцы квартир. Так, в августе дисконт, в среднем, был 6,5%.