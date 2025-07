Несмотря на популярность готовых решений от застройщика, тренд на самостоятельное проектирование и DIY (do it yourself, то есть сделай сам) остается актуальным: 15% хотели бы заехать в квартиру со свободной планировкой — без внутренних стен (кроме несущих) и без отделки.

Для таких покупателей важна возможность детально продумать зонирование и создать интерьер под себя. Среди них каждый третий (35%) хотел бы сделать ремонт своими руками с нуля. Чуть меньше — 33% не уступают в этом желании, но готовы взять на себя ремонтные работы только частично. Каждый пятый (20%) — тоже приверженец DIY, но ремонт будет делать не своими руками, а руками мужа или партнера. И лишь 12% опрошенных хотят делегировать все бригаде.

«Ремонт своими руками и тренд на DIY позволяет существенно сэкономить ресурсы. Однако это не единственный фактор популярности направления. Так, владельцы квартир бизнес и премиум-класса выбирают свободную планировку квартир из-за большей возможности самовыражения, обустройства пространства полностью „под себя“, его проектирования и последующего ремонта», — отметили в пресс-службе Level Group